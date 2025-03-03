Певцов рассказал, как освященный броневик спас солдат

«Яркий пример, мы собрались семьей, купили и сделали броневик. Отправили его в одно из подразделений на передовую. Ребята по дороге остановились и освятили его в церкви. И буквально через пять дней командир спецназа, куда мы передали броневик, звонит и рассказывает, что за “ленточкой” на этом броневике попали под жуткий обстрел. Говорит, встали на какой-то поляне и двигаться дальше не могли, всё кругом взрывалось. Когда обстрел закончился, на машине не было даже царапины от осколков. А в броневике в это время находилось семь или шесть бойцов. Чудо? Чудо. И таких случаев огромное количество», — рассказал Певцов.