Пенсионеры смогут меньше платить за услуги ЖКХ. Как получить льготы

Пенсионерам нужно учесть, что с 1 марта 2025 года в России откажутся от равномерной системы оплаты за отопление. Раньше было два варианта. В одних домах жильцы платили за отопление равномерно в течение года. Соответственно, и суммы в квитанциях были одинаковыми, независимо от сезона. В других домах жильцы платили только за реально потреблённое тепло по счётчикам.