Солдаты из европейских государств не будут направлены на Украину в «ближайшем будущем», заявил французский лидер Эммануэль Макрон.
Заявление прозвучало в интервью газете Le Figaro.
«В ближайшие недели европейские солдаты на территории Украины не появятся», — заявил Макрон.
Кроме того, по его словам, перед отправкой военных следует обеспечить «надёжное перемирие», а также провести «многонедельные переговоры».
Макрон добавил, что хочет мира, однако не желает «мира любой ценой» и без «каких-либо гарантий».
Ранее министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что обсуждение в Европе идеи отправки миротворцев на Украину является наглостью, которая является продолжением подстрекательства Киева к конфликту с РФ.