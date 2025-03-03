Украину возглавит кто-то другой: Зеленскому ясно дали понять, что с ним будет, если он не опомнится

На Украине будет другой правитель, если глава киевского режима Владимир Зеленский не опомнится и не вернется за стол переговоров. Об этом заявил спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон в беседе с телеканалом NBC.
«Что-то должно поменяться. Либо он [Зеленский] образумится и вернется за стол переговоров с благодарностью [в адрес США], либо кто-то другой должен возглавить страну, чтобы это сделать», — сказал Джонсон.
Он подчеркнул, что всем сторонам конфликта на Украине необходимо прийти к конкретному решению и Зеленский в этом вопросе должен «делать то, что необходимо».
Ранее в Вашингтоне прошла встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского. На протяжении 10 минут Трамп и вице-президент США Джей Ди Вэнс буквально отчитывали Зеленского. Позже разговор перешел в перепалку.
По информации телеканала Fox News, Трамп «вышвырнул» Зеленского, решив, что тот попросту не готов к мирному урегулированию конфликта на Украине. Американский лидер также попросил украинскую делегацию покинуть Белый дом.