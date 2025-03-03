Дмитрий Певцов рассказал, что думает о «Чебурашке» и вредном детском кино

О хорошем и плохом детском кино, о деньгах, которые выдают на производство вредных фильмов, и о том, как это победить рассказал корреспонденту aif.ru народный артист и депутат Госдумы Дмитрий Певцов.
«Вы когда-нибудь слышали о фильме “Катя, Катя”? А ведь это замечательный семейный фильм, где играют дети. Время 1942 год, Москва и современность. Сценарий Александра Адабашьяна, режиссер Анна Черникова. Но про этот фильм почти никто не знает, потому что, хоть государство и выделило на него деньги, но с прокатом помочь не может. На вопрос “почему” отвечают профессиональными отписками: “у нас нет своих кинотеатров”», — говорит Певцов.
Народный артист считает, что отсутствие широкого проката — реальная проблема. Он напоминает, что в Советском Союзе были худсоветы, «которые совершенно четко следили за идеологией и за прокатом».
«А сейчас прокатное удостоверение может получить любое кино, если оно не нарушает УК РФ. И вот появляются эти чудовищные фильмы для детей, которые никакого отношения ни к сказкам, ни к детям, ни к семейному кино, ни вообще к искусству не имеют. А родители видят названия, помнят сказки, на которых выросли сами, и идут с детьми на “Волшебник Изумрудного города”, “Финист. Последний богатырь”», — говорит Дмитрий Певцов.
К последнему фильму у него большие вопросы. «В том же “Финисте” ни одного положительного героя. Главный герой — недоумок, зазнайка и нарцисс, который не меняется с первого до последнего кадра. Его слуга и ближайший друг — предатель. Он три или четыре раза предает Финиста, а тот с ним продолжает дружить. Баба-Яга занимается своей гиперсексуальностью и молодостью. И при этом все как бы положительные герои, — возмущается депутат. — И какие из этого выводы может сделать ребенок? Что быть предателем, это хорошо. Можно быть самовлюбленным полудурком, и ты будешь героем. Можно заниматься только собой, и это правильно. Это беда».
По словам Дмитрий Певцова, те, кто дает деньги на такое кино, абсолютно равнодушно относятся к тому, что в итоге происходит: «Да, “Чебурашку” посмотрело огромное количество людей, потому что это Чебурашка. Но это пошлое, а главное, очень вредное кино для детей».