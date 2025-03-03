Дмитрий Певцов рассказал, что думает о «Чебурашке» и вредном детском кино

К последнему фильму у него большие вопросы. «В том же “Финисте” ни одного положительного героя. Главный герой — недоумок, зазнайка и нарцисс, который не меняется с первого до последнего кадра. Его слуга и ближайший друг — предатель. Он три или четыре раза предает Финиста, а тот с ним продолжает дружить. Баба-Яга занимается своей гиперсексуальностью и молодостью. И при этом все как бы положительные герои, — возмущается депутат. — И какие из этого выводы может сделать ребенок? Что быть предателем, это хорошо. Можно быть самовлюбленным полудурком, и ты будешь героем. Можно заниматься только собой, и это правильно. Это беда».