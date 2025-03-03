Учёные встревожены встречей астероида Апофис с более крупным небесным телом

Этими вопросами астрономы, конечно, задались, и вот какие ответы они получили. Самая интересная встреча предвидится в декабре 2026 года. Это будет встреча с астероидом Ксанф, который имеет в диаметре 1 километр 300 метров. Он тоже околоземный, то есть его орбита тоже пересекает орбиту Земли. Она ещё более вытянутая, чем у Апофиса; в самой дальней от Солнца точке (в афелии) Ксанф улетает чуть ли не до орбиты Марса. Но самое интересное то, что орбиты Апофиса и Ксанфа тоже перекрещиваются, и остаётся только подсчитывать, где они оба будут находиться в момент этого пересечения орбит. И расчёты показывают, что 25 декабря 2026 года они по очереди проследуют через точку их возможного столкновения с интервалом в четыре часа. Они на короткое время приблизятся друг к другу на расстояние 9,6 тысячи километров. Опять-таки утверждают, что эта ситуация опасной не выглядит. Но есть ещё одно соображение.