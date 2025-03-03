Дмитрий Певцов: стрелять, как снайпер, учился в спецназе

В работе снайпера мелочей не бывает. Ошибка — жизнь. А в этом фильме даже профессионалам не к чему придраться. Снайпера смотрели и сказали, что всё верно. Доходило до того, что оператору приходилось снимать и перекладывать рельсы, на которых стояла аппаратура, потому что консультанты из спецназа говорили, что снайпера на боевом задании так не двигаются. Надо так и так. Движение должно быть вот такое, пластика вот такая. Прорабатывалось всё очень тщательно, до самых мелочей. Поэтому и фильм получился хороший", — отметил Певцов.