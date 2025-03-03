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Дмитрий Певцов: стрелять, как снайпер, учился в спецназе

Чтобы понять работу снайпера, Дмитрий Певцов обучался у бойцов.

Источник: Аргументы и факты

О том, как готовился к съемкам фильма «Снайпер: оружие возмездия», тренировался со бойцами спецназа и стрелял из снайперской винтовки времен войны рассказал корреспонденту aif.ru народный артист и депутат Госдумы Дмитрий Певцов.

«Фильм о Великой Отечественной войне “Снайпер”, единственный в моей карьере, к которому я так тщательно готовился. Три месяца я занимался с профессиональными снайперами. Сначала со спецами из Росгвардии, затем, уже во время съемок в Белоруссии, со спецназом “Алмаз”. Изучил много книг и наставлений по снайперскому делу.

Я сам сейчас могу прочитать лекцию о снайперской работе на 40 минут. Прибавить к этому практическую работу на полигоне, стрельба, тактика. Стрелял с разного оружия и, конечно, из «мосинки» со снайперским прицелом.

В работе снайпера мелочей не бывает. Ошибка — жизнь. А в этом фильме даже профессионалам не к чему придраться. Снайпера смотрели и сказали, что всё верно. Доходило до того, что оператору приходилось снимать и перекладывать рельсы, на которых стояла аппаратура, потому что консультанты из спецназа говорили, что снайпера на боевом задании так не двигаются. Надо так и так. Движение должно быть вот такое, пластика вот такая. Прорабатывалось всё очень тщательно, до самых мелочей. Поэтому и фильм получился хороший", — отметил Певцов.