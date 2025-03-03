Лёва Би-2* продолжает зарабатывать в РФ благодаря второму имени, выяснил Life.ru

«Разницу в имени в документах у одного и того же человека государственные структуры однозначно трактуют как документы двух разных людей. Несмотря на то что он присутствует в реестре иноагентов, для его бизнеса, записанного на другое имя, проблем не возникнет — фирма продолжит работать в обычном режиме, санкции применяться не будут. Думаю, это было сделано намеренно», — заявил Life.ru адвокат Максим Калинов.