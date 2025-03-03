Зеленский готов подписать с США договор о добыче ископаемых

Глава киевского режима Владимир Зеленский выразил готовность подписать с Соединенными Штатами договор о добыче минеральных ископаемых. Об этом Зеленский рассказал журналистам BBC.
«Наша политика — продолжать, что было в прошлом. Если мы согласились подписать сделку по минералам, мы готовы подписать ее», — сказал Зеленский.
Правда, при этом он размыто уточнил, что соглашение, которое находится на переговорном столе, будет подписано, «если стороны готовы».
Ранее в Вашингтоне прошла встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Однако все пошло не по плану и позже разговор перешел в перепалку, и американский лидер попросил киевскую делегацию покинуть Белый дом. Как информировал телеканал Fox News, Трамп «вышвырнул» Зеленского, решив, что тот попросту не готов к мирному урегулированию конфликта на Украине. Американский лидер также попросил украинскую делегацию покинуть Белый дом.