Зеленский готов подписать с США договор о добыче ископаемых

Ранее в Вашингтоне прошла встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Однако все пошло не по плану и позже разговор перешел в перепалку, и американский лидер попросил киевскую делегацию покинуть Белый дом. Как информировал телеканал Fox News, Трамп «вышвырнул» Зеленского, решив, что тот попросту не готов к мирному урегулированию конфликта на Украине. Американский лидер также попросил украинскую делегацию покинуть Белый дом.