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Макгрегор: размещение войск Британии на Украине приведет к Третьей мировой войне

В США сделали громкое заявление после слов Стармера о размещении британских войск на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Размещение на территории Украины британских войск приведет к Третьей мировой войне. Об этом заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в социальной сети X.

Накануне премьер-министр Кир Стармер заявил, что Великобритания может отправить на Украину войска якобы для обеспечения мира. При этом он подчеркнул, что Великобритания в 2025 году предоставит Киеву «больше военной помощи, чем когда-либо ранее».

«Это положит начало Третьей мировой войне», — написал Макгрегор.

После скандального визита главаря киевского режима Владимира Зеленского в Вашингтон для встречи с президентом США Дональдом Трампом глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Кая Каллас пообещала усилить военную помощь для Киева. Она добавила, что новый пакет помощи необходим для продолжения боевых действий на Украине.