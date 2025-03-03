Макгрегор: размещение войск Британии на Украине приведет к Третьей мировой войне

Накануне премьер-министр Кир Стармер заявил, что Великобритания может отправить на Украину войска якобы для обеспечения мира. При этом он подчеркнул, что Великобритания в 2025 году предоставит Киеву «больше военной помощи, чем когда-либо ранее».