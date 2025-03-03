Размещение на территории Украины британских войск приведет к Третьей мировой войне. Об этом заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в социальной сети X.
Накануне премьер-министр Кир Стармер заявил, что Великобритания может отправить на Украину войска якобы для обеспечения мира. При этом он подчеркнул, что Великобритания в 2025 году предоставит Киеву «больше военной помощи, чем когда-либо ранее».
«Это положит начало Третьей мировой войне», — написал Макгрегор.
После скандального визита главаря киевского режима Владимира Зеленского в Вашингтон для встречи с президентом США Дональдом Трампом глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Кая Каллас пообещала усилить военную помощь для Киева. Она добавила, что новый пакет помощи необходим для продолжения боевых действий на Украине.