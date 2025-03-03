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Старит лицо и вредит коже: названы опасные компоненты в составе косметики

Mirror: Содержащиеся в косметике парабены, фталаты и БФА вредны для кожи.

Источник: Комсомольская правда

Макияж и уход за кожей стали частью повседневной жизни для многих людей. Однако некоторые косметические продукты могут содержать вредные компоненты, которые негативно влияют на здоровье. Они нарушать гормональный баланс и вызывать серьёзные проблемы, пишет Mirror.

Cпециалист по гормональному здоровью Майк Кочиш отметил, что около трети из 318 000 ингредиентов, используемых в косметике, считаются опасными. Так, эндокринная система регулирует важные функции организма, включая обмен веществ, рост, настроение и репродуктивное здоровье.

Химические вещества, нарушающие этот баланс, известны как эндокринные разрушители (EDC). Они могут имитировать, блокировать или изменять действие гормонов, таких как эстроген, прогестерон и тестостерон. Это влияет на фертильность, работу щитовидной железы, иммунитет и даже настроение.

Каких ингредиентов стоит избегать:

Парабены — синтетические консерванты, предотвращающие рост бактерий. Они содержатся в увлажняющих кремах, тональных основах, туши для ресниц и солнцезащитных средствах. Они могут нарушать гормональный фон.

Фталаты — используются для повышения гибкости продуктов и продления стойкости ароматов. Они часто встречаются в парфюмерии, лаках для ногтей и лаках для волос. Этот компонент накапливаются в организме, создавая постоянную нагрузку на гормональную систему.

БФА — содержится в пластиковой упаковке и некоторых косметических продуктах, таких как блески для губ, помады и кремы для бритья. Бисфенол А влияет на уровень эстрогена.

Толуол — используется в лаках для ногтей, лаках для волос и красках для волос. Он может вызывать гормональный дисбаланс и повреждать дыхательную систему.

Формальдегид — канцероген, который используется в косметических салфетках, шампунях, кондиционерах и средствах для выпрямления волос. Он нарушает выработку гормонов.

Некоторые косметические продукты могут содержать вредные компоненты, которые негативно влияют на здоровье. Shutterstock.

Кочиш рекомендует внимательно читать состав продуктов и выбирать натуральные или органические альтернативы. Также стоит отдавать предпочтение проверенным брендам, которые предлагают безопасные формулы без вредных добавок. Многие компании сейчас стремятся к прозрачности и исключают из состава опасные химические вещества.

Ранее в ходе исследования Национального союза защиты прав потребителей по итогам мониторинга рынка косметики массового сегмента выяснилось, что в 65% российской косметики присутствуют опасные для здоровья компоненты, а в 76% и вовсе нет никакой информации о противопоказаниях к применению. Эти выводы были сделаны.