Старит лицо и вредит коже: названы опасные компоненты в составе косметики

Ранее в ходе исследования Национального союза защиты прав потребителей по итогам мониторинга рынка косметики массового сегмента выяснилось, что в 65% российской косметики присутствуют опасные для здоровья компоненты, а в 76% и вовсе нет никакой информации о противопоказаниях к применению. Эти выводы были сделаны.