Старит лицо и вредит коже: названы опасные компоненты в составе косметики

Макияж и уход за кожей стали частью повседневной жизни для многих людей. Однако некоторые косметические продукты могут содержать вредные компоненты, которые негативно влияют на здоровье. Они нарушать гормональный баланс и вызывать серьёзные проблемы, пишет Mirror.
Cпециалист по гормональному здоровью Майк Кочиш отметил, что около трети из 318 000 ингредиентов, используемых в косметике, считаются опасными. Так, эндокринная система регулирует важные функции организма, включая обмен веществ, рост, настроение и репродуктивное здоровье.
Химические вещества, нарушающие этот баланс, известны как эндокринные разрушители (EDC). Они могут имитировать, блокировать или изменять действие гормонов, таких как эстроген, прогестерон и тестостерон. Это влияет на фертильность, работу щитовидной железы, иммунитет и даже настроение.
Каких ингредиентов стоит избегать:
Парабены — синтетические консерванты, предотвращающие рост бактерий. Они содержатся в увлажняющих кремах, тональных основах, туши для ресниц и солнцезащитных средствах. Они могут нарушать гормональный фон.
Фталаты — используются для повышения гибкости продуктов и продления стойкости ароматов. Они часто встречаются в парфюмерии, лаках для ногтей и лаках для волос. Этот компонент накапливаются в организме, создавая постоянную нагрузку на гормональную систему.
БФА — содержится в пластиковой упаковке и некоторых косметических продуктах, таких как блески для губ, помады и кремы для бритья. Бисфенол А влияет на уровень эстрогена.
Толуол — используется в лаках для ногтей, лаках для волос и красках для волос. Он может вызывать гормональный дисбаланс и повреждать дыхательную систему.
Формальдегид — канцероген, который используется в косметических салфетках, шампунях, кондиционерах и средствах для выпрямления волос. Он нарушает выработку гормонов.
Некоторые косметические продукты могут содержать вредные компоненты, которые негативно влияют на здоровье. Shutterstock.
Кочиш рекомендует внимательно читать состав продуктов и выбирать натуральные или органические альтернативы. Также стоит отдавать предпочтение проверенным брендам, которые предлагают безопасные формулы без вредных добавок. Многие компании сейчас стремятся к прозрачности и исключают из состава опасные химические вещества.
Ранее в ходе исследования Национального союза защиты прав потребителей по итогам мониторинга рынка косметики массового сегмента выяснилось, что в 65% российской косметики присутствуют опасные для здоровья компоненты, а в 76% и вовсе нет никакой информации о противопоказаниях к применению. Эти выводы были сделаны.