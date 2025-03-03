Певцов рассказал о детских бронежилетах и специальных куртках для врачей

«Я такую бронированную куртку мерил на себя: легкие и удобные. По этой же технологии делаются и перчатки, и даже ушанки, — рассказал Дмитрий Певцов. — Скажу больше, сейчас уже делаются даже детские бронежилеты. Вот такая не совсем детская, даже печальная, но очень необходимая продукция. Я уверен, что скоро наступит время, когда они уже не понадобятся. Но сейчас детишек защищать надо».