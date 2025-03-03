«Ни у кого нет плана действий, ощущение хаоса и импровизации»: В Евросоюзе отреагировали на ссору Зеленского и Трампа

«У всех нас возникает ощущение, что ни у кого нет плана действий, и это ощущение хаоса, импровизации иногда вызывает эмоции, подобные тем, что мы наблюдали в том неприглядном зрелище в Вашингтоне несколько дней назад», — заключил Дональд Туск.