«Ни у кого нет плана действий, ощущение хаоса и импровизации»: В Евросоюзе отреагировали на ссору Зеленского и Трампа

Представители Евросоюза, как и весь цивилизованный мир, шокированы итогом переговоров американского лидера Дональда Трампа и главаря киевского режима Владимира Зеленского. Всё явно пошло не по плану, если он вообще был. На переговорах царили хаос и импровизация, заявил премьер Польши Дональд Туск, пишет The Guardian.
По его словам, представители европейских стран обсудили перепалку Дональда Трампа и Зеленского на саммите в Лондоне. И пришли к выводу, что ни о каком единстве мнений реси не идет — каждый выступает по отдельности.
«У всех нас возникает ощущение, что ни у кого нет плана действий, и это ощущение хаоса, импровизации иногда вызывает эмоции, подобные тем, что мы наблюдали в том неприглядном зрелище в Вашингтоне несколько дней назад», — заключил Дональд Туск.
Ранее KP.RU сообщал, что Европа не смогла договориться по поводу использования Украиной замороженных российских активов. Многие боятся последствий, особенно тех, что затронут евро и банковские системы.