Продюсер Дзюник: Блум обошелся Киеву в 10 млн, а Пенн — в 3 млн долларов

«Блум тоже популярен, мог запросить от семи до десяти миллионов долларов. Шон Пенн как бы уже на исходе, по большому счету, ничего у него яркого нового в последнее время нет. Думаю, может, миллиона полтора-два он запросил, три максимум. Больше ему не дали бы. Недорого обошелся и Ван Дам, который готов приехать куда угодно, лишь бы деньги платили», — сказал эксперт.