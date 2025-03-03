Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Маск сравнил саммит в Лондоне с игрой в шахматы, где все пешки погибают

Люди гибнут в окопах, а Зеленский ужинает с лидерами ЕС.

Источник: Аргументы и факты

Руководитель ведомства по повышению эффективности работы правительства Соединённых Штатов (DOGE) Илон Маск сравнил саммит в Британии с партией в шахматы, где в конце игры умирают все пешки.

Он обнародовал соответствующую картинку в соцсети X*.

На изображении, которое показал Маск, шахматные короли и ферзи ужинают за отдельным столом. В это время на шахматной доске лежат опрокинутые и залитые кровью пешки, а также другие фигуры.

Маск подчеркнул, что люди гибнут в окопах, а Зеленский и лидеры европейских государств ужинают на встрече.

Ранее Маск после срыва переговоров между президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом и Зеленским заявил, что Зеленский выбрал не мир на Украине, а потерю человеческих жизней. Маск подчеркнул, что данный выбор является бесчеловечным.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.