Маск сравнил саммит в Лондоне с игрой в шахматы, где все пешки погибают

Руководитель ведомства по повышению эффективности работы правительства Соединённых Штатов (DOGE) Илон Маск сравнил саммит в Британии с партией в шахматы, где в конце игры умирают все пешки.
Он обнародовал соответствующую картинку в соцсети X*.
На изображении, которое показал Маск, шахматные короли и ферзи ужинают за отдельным столом. В это время на шахматной доске лежат опрокинутые и залитые кровью пешки, а также другие фигуры.
Маск подчеркнул, что люди гибнут в окопах, а Зеленский и лидеры европейских государств ужинают на встрече.
Ранее Маск после срыва переговоров между президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом и Зеленским заявил, что Зеленский выбрал не мир на Украине, а потерю человеческих жизней. Маск подчеркнул, что данный выбор является бесчеловечным.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.