Певцов объяснил почему против ЕГЭ и за обязательную отработку после ВУЗов

«Хотелось бы в глаза сказать тому министру, кто принимал решение о введение ЕГЭ: “Мужик, ты не прав”. Советская средняя школа и советское высшее образование ценилось во всем мире. И тут нам сказали, а давайте, как в Европе. И стали делать трутней. Потому что сейчас учителя с учениками не знания получают, а к ЕГЭ или ОГЭ готовятся», — считает депутат.