Певцов объяснил почему против ЕГЭ и за обязательную отработку после ВУЗов

О своем отношении к проверке знаний по системе ЕГЭ, бесправии педагогов и обязательной отработке выпускников ВУЗов, обучавшихся на бюджете, рассказал корреспонденту aif.ru народный артист и депутат Госдумы Дмитрий Певцов.
«Хотелось бы в глаза сказать тому министру, кто принимал решение о введение ЕГЭ: “Мужик, ты не прав”. Советская средняя школа и советское высшее образование ценилось во всем мире. И тут нам сказали, а давайте, как в Европе. И стали делать трутней. Потому что сейчас учителя с учениками не знания получают, а к ЕГЭ или ОГЭ готовятся», — считает депутат.
Он сравнил образование в России и в СССР: «Это, если образно показать, то советское образование, как мать, которая кормит ребенка из ложечки. Он отворачивается, а она: “кушай, маленький, тебе расти надо”. А ЕГЭ — это механическая рука, которая делает раз, два, три. Поел, не поел. Положенное количество движений сделано, а на самом деле ребенок голодный. Знаний нет».
По словам Дмитрия Певцова, уже есть понимание, что это ошибка, и её постепенно начинают исправлять.
«Мало того, в советском образовании была ещё одна важнейшая составляющая — воспитание. Труд учителя считался почетным, а сейчас педагоги бесправны, завалены огромным количеством бумаг, отчетов и им на самом деле некогда заниматься детьми», — подчеркнул депутат.
Еще одна проблема, по его словам, нежелание выпускников, обучающихся за бюджетный счет, работать по профессии. Законодатели уже обсуждают её и «возможно, такой законопроект вскоре появится».
«У нас после театрального вуза тоже было распределение. Закончив актерский факультет, ты мог быть послан отрабатывать 5 лет в провинциальный театр. Это нормально», — резюмировал Дмитрий Певцов.