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После изгнания Зеленского из Белого дома Нетаньяху записал видео с благодарностями Трампу

Нетаньяху записал видеообращение с благодарностями Трампу за помощь.

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху буквально через пар дней после позорного изгнания Зеленского из Белого дома публично выразил благодарность президенту США Дональду Трампу за поддержку и поставки вооружений стране. Видео опубликовано канцелярией главы правительства.

«Я хочу поблагодарить президента Трампа за его непоколебимую поддержку Израиля. Во время моего недавнего визита в Вашингтон я сказал, что Дональд Трамп — самый лучший друг, которого Израиль когда-либо имел в Белом доме», — сказал премьер.

Также он заявил, что Израиль поддерживает предложение специального посланника США Стивена Уиткоффа о продлении режима прекращения огня в анклаве, в то время как радикальное палестинское движение ХАМАС, по его словам, «продолжает категорически отвергать эту инициативу».

Ранее в Госдепе США распорядились ускорить поставки военной помощи Израилю на сумму $4 млрд. При этом помощь для Израиля со стороны США подразумевает отмену ограничений на поставки стране определенных видов оружия, которые были введены бывшим президентом США Джо Байденом.