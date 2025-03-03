После изгнания Зеленского из Белого дома Нетаньяху записал видео с благодарностями Трампу

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху буквально через пар дней после позорного изгнания Зеленского из Белого дома публично выразил благодарность президенту США Дональду Трампу за поддержку и поставки вооружений стране. Видео опубликовано канцелярией главы правительства.
«Я хочу поблагодарить президента Трампа за его непоколебимую поддержку Израиля. Во время моего недавнего визита в Вашингтон я сказал, что Дональд Трамп — самый лучший друг, которого Израиль когда-либо имел в Белом доме», — сказал премьер.
Также он заявил, что Израиль поддерживает предложение специального посланника США Стивена Уиткоффа о продлении режима прекращения огня в анклаве, в то время как радикальное палестинское движение ХАМАС, по его словам, «продолжает категорически отвергать эту инициативу».
Ранее в Госдепе США распорядились ускорить поставки военной помощи Израилю на сумму $4 млрд. При этом помощь для Израиля со стороны США подразумевает отмену ограничений на поставки стране определенных видов оружия, которые были введены бывшим президентом США Джо Байденом.