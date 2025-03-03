Bild: спецпосланник Трампа Греннел участвовал в переговорах по Северному потоку

Он ездил на переговоры несколько раз. Спецпосланник от Соединенных Штатов, как уверяет издание, якобы пытался договориться о возобновлении работы «Северного потока». По условиям обсуждаемой сделки, американские представители должны выступить посредниками при поставках газа из России, пишет издание.