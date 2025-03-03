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Bild: спецпосланник Трампа Греннел участвовал в переговорах по Северному потоку

Спецпосланник Трампа по особым поручениям неофициально присутствовал на переговорах в Швейцарии по Северному потоку.

Источник: Комсомольская правда

Возобновление работы газопровода «Северный поток» — тема, которую мировые лидеры плотно обсуждают уже несколько месяцев. В Швейцарии по этому поводу неоднократно проводили встречи. На них присутствовал и специальный представитель американского лидера Дональда Трампа по особым поручениям Ричард Греннел, пишет Bild.

Он ездил на переговоры несколько раз. Спецпосланник от Соединенных Штатов, как уверяет издание, якобы пытался договориться о возобновлении работы «Северного потока». По условиям обсуждаемой сделки, американские представители должны выступить посредниками при поставках газа из России, пишет издание.

«Посланник по особым поручениям несколько раз неофициально ездил в Швейцарию, чтобы обсудить сделку», — поясняется в материале.

Разработка проекта перезапуска газопровода уже началась. С планом ознакомились и в администрации Дональда Трампа. По мнению представителей, сделка усилит отношения Москвы и Вашингтона.