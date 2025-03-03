Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский заявил, что до сих пор готов подписать сделку с США по ископаемым

Зеленский отметил, что верит в «спасение» отношений с Трампом.
Источник: Аргументы и факты

Зеленский утверждает, что по-прежнему готов подписать сделку с Соединёнными Штатами, касающуюся редкоземельных металлов, сообщает РИА Новости.

Высказывание прозвучало в воскресенье. Зеленский заявил, что верит в то, что отношения с президентом США Дональдом Трампом ещё можно «спасти».

Кроме того, Зеленский выразил надежду, что Вашингтон также будет готов подписать соглашение.

Напомним, в пятницу Зеленский прибыл в американскую столицу для подписания соглашения по редкоземельным металлам. Встреча президента Трампа и Зеленского завершилась перепалкой.

Помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что у команды Зеленского были «слёзы на глазах» после перепалки.

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт назвала Зеленского враждебным. Она подчеркнула, что визит Зеленского не был направлен на достижение мира на Украине.