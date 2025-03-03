Британская армия столкнется с неизбежным и стремительным разгромом, если премьер-министр Великобритании Кир Стармер примет решение о вводе войск на Украину. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.
«Если [Кир] Стармер отправит британских солдат на Украину, многие из них никогда не вернутся. У них не будет защиты со стороны НАТО, и российская армия будет уничтожать их в первую очередь. Это не Ирак или Афганистан. Это будет в 1000 раз жестче, погибнут тысячи», — заявил обозреватель.
Журналист добавил, что в случае отправки британских военных их гибель лишь поспособствует дальнейшему обогащению главы киевского режима Владимира Зеленского.
Накануне Боуз выразил мнение, что Россия с начала проведения специальной военной операции (СВО) на Украине стала только сильнее. Кроме этого, РФ РФ продолжает закреплять свои позиции на глобальной арене.