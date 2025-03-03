«Будет в тысячу раз жестче»: журналист Боуз высказался судьбе британских солдат на Украине

«Если [Кир] Стармер отправит британских солдат на Украину, многие из них никогда не вернутся. У них не будет защиты со стороны НАТО, и российская армия будет уничтожать их в первую очередь. Это не Ирак или Афганистан. Это будет в 1000 раз жестче, погибнут тысячи», — заявил обозреватель.