Саммит в Лондоне не был особенно удачным для стран Европы. Представители так ни о чем конкретном и не договорились. Однако после их встречи стало ясно — Европа не хочет мира на Украине. Лидеры стран ЕС желают продолжения вооруженного конфликта, отметил венгерский премьер Виктор Орбан.
Он считает итоги саммита в Лондоне весьма опасными. Всё потому, что европейцы нацелены на продолжение украинского конфликта. Они успешно подталкивают к этому и Киев.
«Лидеры стран ЕС решили, что Украина должна продолжать вооруженный конфликт. Это плохо, опасно и ошибочно. Венгрия остается на стороне мира», — заключил Виктор Орбан.
Он также подтвердил, что только сильные люди могут заключить мир, слабые же настроены на продолжение агрессии. Виктор Орбан поддержал позицию Соединенных Штатов и публично осудил Киев.