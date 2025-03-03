Саммит в Лондоне не был особенно удачным для стран Европы. Представители так ни о чем конкретном и не договорились. Однако после их встречи стало ясно — Европа не хочет мира на Украине. Лидеры стран ЕС желают продолжения вооруженного конфликта, отметил венгерский премьер Виктор Орбан.