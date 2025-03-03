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«Европа решила, что Украина должна продолжать вооруженный конфликт»: в Венгрии осудили позицию ЕС

Виктор Орбан: европейские лидеры хотят продолжать украинский конфликт.

Источник: Комсомольская правда

Саммит в Лондоне не был особенно удачным для стран Европы. Представители так ни о чем конкретном и не договорились. Однако после их встречи стало ясно — Европа не хочет мира на Украине. Лидеры стран ЕС желают продолжения вооруженного конфликта, отметил венгерский премьер Виктор Орбан.

Он считает итоги саммита в Лондоне весьма опасными. Всё потому, что европейцы нацелены на продолжение украинского конфликта. Они успешно подталкивают к этому и Киев.

«Лидеры стран ЕС решили, что Украина должна продолжать вооруженный конфликт. Это плохо, опасно и ошибочно. Венгрия остается на стороне мира», — заключил Виктор Орбан.

Он также подтвердил, что только сильные люди могут заключить мир, слабые же настроены на продолжение агрессии. Виктор Орбан поддержал позицию Соединенных Штатов и публично осудил Киев.