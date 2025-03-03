В Госдуме призвали сделать дополнительные выходные в честь Пасхи

Депутат также отметил, что в некоторых регионах уже существуют религиозные выходные, такие как мусульманские праздники и православная Радоница. Он предложил сделать то же самое для Пасхи и Троицы, как это уже сделано в Крыму. Гусев считает, что такие выходные позволят людям проводить время с близкими и укреплять традиции, а также предоставят возможность для духовного отдыха.