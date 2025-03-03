В Госдуме призвали сделать дополнительные выходные в честь Пасхи

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев (СРЗП) обратился к главам всех регионов России с предложением установить дополнительные выходные дни в честь Пасхи и дня Святой Троицы. В своем обращении он подчеркнул важность этой инициативы и призвал рассмотреть возможность переноса выходного дня на следующий после праздника.
По мнению депутата, введение дополнительных выходных будет способствовать поддержке православных христиан и укреплению исторических и духовных традиций, отраженных в Конституции России. Он отметил, что православие является одной из основ формирования многонационального и многоконфессионального общества, а также играет важную роль в укреплении института семьи и традиционных ценностей.
Гусев указал на то, что на государственном уровне православие уже признано, так как Рождество Христово является официальным праздником, и регионы имеют право устанавливать дополнительные религиозные выходные.
Депутат также отметил, что в некоторых регионах уже существуют религиозные выходные, такие как мусульманские праздники и православная Радоница. Он предложил сделать то же самое для Пасхи и Троицы, как это уже сделано в Крыму. Гусев считает, что такие выходные позволят людям проводить время с близкими и укреплять традиции, а также предоставят возможность для духовного отдыха.
Ранее сообщалось, что длинные выходные ждут граждан России в 2025 году с 8 по 11 мая. Отдохнуть подольше гражданам удастся за счет переноса нерабочего дня в связи с празднованием 23 февраля.