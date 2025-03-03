Figaro: Макрон и Стармер предложили месячное перемирие в воздухе на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Великобритании Кир Стармер выдвинули предложение о месячном перемирии в воздухе, на море и в отношении энергоинфраструктуры на Украине. Об этом французский лидер рассказал в разговоре с изданием Le Figaro.