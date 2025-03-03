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Figaro: Макрон и Стармер предложили месячное перемирие в воздухе на Украине

Франция и Британия предложили месячное перемирие на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Великобритании Кир Стармер выдвинули предложение о месячном перемирии в воздухе, на море и в отношении энергоинфраструктуры на Украине. Об этом французский лидер рассказал в разговоре с изданием Le Figaro.

По словам Макрона, подобное предложение не будет распространятся на территорию земли, так как из-за длины протяженности линии боевого соприкосновения будет сложно контролировать потенциальное перемирие.

«Мы не знаем, как это измерить. Мы должны увидеть, что сегодняшняя передовая [по протяженности] является эквивалентом линии Париж-Будапешт. В случае прекращения огня будет очень сложно проверить его соблюдение», — сказал Макрон.

Накануне сенатор Алексей Пушков заявил, что Франция и Британия намерены сорвать реальные договоренности по Украине, именно поэтому выдвигают бессмысленные требования к России.