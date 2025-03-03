В России маткапитал предложили использовать на платные медуслуги для ребенка: подробности

Российские депутаты выступили с предложением для стимулирования рождаемости. Они считают полезным создать возможность использования материнского капитала на оплату платных медицинских услуг для ребенка, пишет РИА Новости.
Возможно, для этих целей разрешат использовать все средства или их часть. Уточняется, что материнский капитал может быть задействован, если ребенку назначают платные услуги, предоставляемые при оказании непосредственно неотложной медицинской помощи.
«Программа материнского капитала уже зарекомендовала себя как достаточно эффективный инструмент стимулирования рождаемости. Сегодня семьи с детьми могут использовать средства маткапитала на улучшение жилищных условий, на образование детей», — уточняется в документе.
Напомним, президент России Владимир Путин подписал закон о продлении программы маткапитала. Она будет действовать до конца 2030 года.