Орбан: европейские лидеры в Лондоне решили продолжать конфликт на Украине

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что лидеры европейских государств на встрече в Британии решили продолжать украинский конфликт.
Он подчеркнул, что результаты данной опасны. Орбан уточнил, что её участники подталкивают к продолжению конфликта саму Украину.
«Европейские лидеры решили в Лондоне, что они хотят продолжать войну, вместо того чтобы выбрать мир. Они решили, что Украина должна продолжать конфликт. Это плохо, опасно и ошибочно. Венгрия остаётся на стороне мира», — написал он в соцсети X*.
Напомним, Орбан не был приглашён на саммит в Лондоне. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто подчеркнул, что на мероприятии собрались встретиться исключительно сторонники продолжения боевых действий. В связи с этим венгерская сторона не собиралась посещать саммит.
На встрече в Британии присутствовали лидеры ФРГ, Франции, Дании, Испании, Италии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Румынии, Финляндии, Чехии, а также Швеции.
Кроме того, саммит посетила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, председатель Евросовета Антониу Кошта и генсек Североатлантического альянса Марк Рютте. На саммит были приглашены канадский премьер-министр Джастин Трюдо и Зеленский.
Руководитель ведомства по повышению эффективности работы правительства Соединённых Штатов (DOGE) Илон Маск заявил, что саммит в Лондоне похож на игру в шахматы, где все пешки погибают. Он подчеркнул, что люди гибнут в окопах, а Зеленский и лидеры европейских государств ужинают.
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