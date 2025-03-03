Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 3 марта 2025

Погода в Иркутске 3 марта 2025 порадует жителей областного центра теплом. По прогнозам синоптиков Иркутского Гидрометцентра днем будет всего −2…-4 градуса. Осадков не ожидается.
Погода в Иркутске 3 марта 2025.
— Переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 2−7 м/с. Температура ночью −18…-20, днём −2…-4 градусов, — поделились в метеобюро.
Что касается остальных частей региона, то там пройдет небольшой снег. В северных районах будет северо-западный, юго-западный ветер с порывами до 13 м/с. По ночам на севере держатся тридцатиградусные, сорокоградусные морозы. Днем обещают −2…-7 градусов.