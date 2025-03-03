Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский подарил американскому лидеру Дональду Трампу боксерский пояс. Это — якобы оригинальная награда чемпиона Александра Усика. Однако пояс оказался поддельным, как и фальшивый Зеленский, пишет журналист из Ирландии Чей Боуз.
Боксерскую награду бывший комик принес в Белый дом 28 февраля. Именно тогда состоялись переговоры Дональда Трампа и главаря киевского режима.
«Боксерский пояс, подаренный Зеленским Трампу, как и украинский диктатор, является подделкой», — заявил Чей Боуз.
Александр Усик уже подтвердил эту информацию. Он сказал, что его награды стоят дома. По словам спортсмена, он знает, что за пояс принес Зеленский, но ничего не может заявить публично.