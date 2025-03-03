Главу киевского режима Владимира Зеленского должны немедленно отстранить от власти, так как его политика угрожает существованию Украины и мешает налаживанию контактов с Соединеными Штатами. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский в Telegram-канале.
Сейчас Дубинский находится в СИЗО по обвинению в госизмене.
«Наличие Зеленского — ключевой деструктивный фактор в отношениях Украины с США сегодня. Он немедленно должен быть политически устранен для сохранения отношений со стратегическим партнером, от поддержки которого зависит судьба Украины. Нахождение Зеленского у власти — преступно и угрожает существованию Украины», — написал депутат.
Ранее Дубинский высказал мнение, что Зеленский не будет искать способы восстановления отношений с президентом США Дональдом Трампом, из-за чего может потянуть за собой на дно целую страну.
Накануне визит киевского главаря в Белый дом для встречи с Трампом обернулся провалом для Украины. Главы должны были подписать соглашение по редкоземельным ископаемым страны, однако этого не случилось и разговор Трампа и Зеленского перешел в перепалку. После чего американский президент попросил украинскую делегацию покинуть Белый дом.