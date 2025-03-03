«Угрожает существованию Украины»: в Раде призвали срочно отстранить Зеленского от должности

Накануне визит киевского главаря в Белый дом для встречи с Трампом обернулся провалом для Украины. Главы должны были подписать соглашение по редкоземельным ископаемым страны, однако этого не случилось и разговор Трампа и Зеленского перешел в перепалку. После чего американский президент попросил украинскую делегацию покинуть Белый дом.