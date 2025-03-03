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Минобороны РФ: с космодрома Плесецка успешно провели пуск ракеты «Союз-2. 1б»

Пуск ракеты «Союз-2. 1б» осуществили в интересах Минобороны России.

С космодрома Плесецк в Архангельской области запустили ракету-носитель «Союз-2. 1б». Мероприятие состоялось в ночь на 3 марта. Запуск прошел успешно, отметили в Минобороны России.

Подчеркивается, что процесс контролировался космическими войсками Воздушно-космических сил РФ. Также в ведомстве пояснили и характеристики запущенной ракеты.

«С Государственного испытательного космодрома Министерства обороны РФ в Архангельской области боевым расчетом космических войск Воздушно-космических сил успешно осуществлен пуск ракеты-носителя среднего класса “Союз-2.1б” с космическим аппаратом в интересах Минобороны России», — заявили в Минобороны РФ.

В 2025 году состоится несколько запусков космических аппаратов. Среди них «Аист-2Т», «Аист-СТ», «Марафон-Д». Их запустят уже в марте. Кроме того, на этот месяц запланировано опробовать и студенческий спутник «Лобачевский».