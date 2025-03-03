Минобороны РФ: с космодрома Плесецка успешно провели пуск ракеты «Союз-2. 1б»

В 2025 году состоится несколько запусков космических аппаратов. Среди них «Аист-2Т», «Аист-СТ», «Марафон-Д». Их запустят уже в марте. Кроме того, на этот месяц запланировано опробовать и студенческий спутник «Лобачевский».