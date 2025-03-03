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Макрон и Стармер предложили месяц перемирия на Украине в воздухе и на море

Макрон оценил трудности, которые могут появиться при реализации перемирия.

Источник: Аргументы и факты

Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что вместе британским премьер-министром Киром Стармером выдвинул инициативу о перемирии на Украине.

По словам Макрона, речь идёт о прекращении боевых действий «на месяц». Они должны быть приостановлены «в воздухе», «на море», а также в отношении украинской энергоинфраструктуры.

При этом Макрон прокомментировал трудности, которые могут появиться при реализации перемирия.

«Мы не знаем, как это измерить», — сказал он в интервью французскому изданию Le Figaro.

По словам Макрона, следует увидеть, что линия боевого соприкосновения по протяжённости представляет собой «эквивалент линии Париж-Будапешт».

«В случае прекращения огня будет очень сложно проверить его соблюдение», — уточнил Макрон.

Ранее Макрон заявил, что солдаты из европейских государств не будут направлены на Украину в «ближайшем будущем».