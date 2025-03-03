Писал песни для Серова и Киркорова: ушел из жизни композитор Юрий Мартынов

Ранее KP.RU сообщал о смерти 10-го чемпиона по шахматам в мире Бориса Спасского. На момент смерти ему было 88 лет. Спасский стал чемпионом мира в 1969 году. Однако в 1972 году он не смог удержать титул, проиграв в турнире американскому шахматисту Роберту Фишеру.