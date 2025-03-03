Писал песни для Серова и Киркорова: ушел из жизни композитор Юрий Мартынов

Композитор и автор песен для Филиппа Киркорова, Людмилы Зыкиной и Александра Серова Юрий Мартынов скончался в субботу, 1 марта, после долгой болезни в возрасте 67 лет. Об этом РИА Новости сообщила Анна Пугач, супруга поэта Андрея Дементьева, с которым Мартынов сотрудничал.
«Да, это действительно так. Он тяжело болел, лежал в больнице. К сожалению, скончался после болезни», — рассказала собеседница агентства.
Как отметила Пугач, Мартынов посвятил весь свой талант тому, чтобы его брат навсегда остался в памяти людей.
«Он только этим и занимался. Главное дело его жизни — пропагандировать брата, собирать все, что осталось — песни, клавиры. Был человек и нет — очень жалко», — поделилась эмоциями супруга Дементьева.
Песни Юрия Мартынова исполняли известные артисты, среди которых Аурика Ротару, Филипп Киркоров, Леонид Серебренников, Николйя Караченцов, Людмила Зыкина, Ольга Зарубина, Азиза, Сергей Беликов, Виктор Салтыков и многие другие.
Мартынов родился 17 апреля 1957 года в Артемовске (ныне ДНР, ранее — Донецкая область Украинской ССР). Он был младшим братом известного советского композитора и певца Евгения Мартынова. Юрий Мартынов сначала окончил Артемовское государственное музыкальное училище по классу фортепиано, а в 1982 году завершил обучение в Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского.
В 1987 году он стал членом Союза композиторов России. В 1993 году Мартынов основал и возглавил «Клуб Евгения Мартынова», который занимается творческой и благотворительной деятельностью.
В 2003 году Юрию Мартынову было присвоено звание заслуженного деятеля искусств России.
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