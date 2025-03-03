Испугались последствий: в Европе опять не смогли прийти к единому мнению по активам РФ

«Возникает ощущение, что ни у кого нет плана действий, и это ощущение хаоса, иронии иногда вызывает эмоции, подобные тем, что мы наблюдали в том неприглядном зрелище в Вашингтоне несколько дней назад, которого мы все предпочли бы избежать», — подчеркнул Дональд Туск.