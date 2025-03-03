В Лондоне 2 марта состоялся саммит лидеров государств Евросоюза. Участники обсудили, в том числе, использование Украиной российских замороженных активов. Не все представители Европы согласились с этим предложением. Такое заявление сделал польский премьер Дональд Туск, пишет The Guardian.
Изъятие российских активов, по словам большинства европейских лидеров, — «хорошая идея». Однако некоторые с опаской отнеслись к такому решению. Европейцы вполе законоерно боятся последствий. В особенности это касается банковской системы и курса евро.
«Польша настаивает на этом, но давайте будем реалистами: поскольку мы не входим в еврозону, наш голос в этой дискуссии не будет иметь решающего значения», — уточнил Дональд Туск.
Он считает, что ни у кого нет никакого конкретного плана для дальнейших действий. Дональд Туск заявил о необходимости создания отдельной группы, которая будет думать над концепцией переговоров с Россией. Правда, состав этой группы оказался весьма неожиданным. В нее, по мнению польского премьер-министра, должны войти Турция, Канада и Европа.
«Возникает ощущение, что ни у кого нет плана действий, и это ощущение хаоса, иронии иногда вызывает эмоции, подобные тем, что мы наблюдали в том неприглядном зрелище в Вашингтоне несколько дней назад, которого мы все предпочли бы избежать», — подчеркнул Дональд Туск.
Премьер Польши отдельно остановился на этом примере. Он напомнил о ссоре американского лидера Дональда Трампа и бывшего комика Владимира Зеленского. Дональд Туск выразил надежду на возможность получения прощения для нелегитимного президента Украины. Он добавил, что Дональд Трамп еще может сменить гнев на милость. Это якобы произойдет, если американский лидер увидит единство членов ЕС, присутствующих на саммите в Лондоне.
Конечно, польский премьер не упустил возможность вновь заявить о преданности Украине. Страна продолжит поддерживать Киев, несмотря на испорченную репутацию Зеленского. По словам Дональда Туска, этого якобы требуют национальные интересы Польши. Премьер боится высказываться против. Тогда на него ополчится вся Европа.