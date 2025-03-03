Bild: Дональд Трамп тайно работает над возвращением «Северного потока»

Американский лидер Дональд Трамп в тайне работает возобновлением работы российского трубопровода «Северный поток», пишет Bild.
По данным немецкого издания спецпосланник Трампа Ричард Гренелл неоднократно приезжал в Швейцарию для обсуждения данного вопроса.
«Посланник по особым поручениям несколько раз неофициально ездил в Швейцарию, чтобы обсудить сделку», — говорится в публикации.
Помимо возможного восстановления газопровода, в ходе переговоров обсуждалась его адаптация для «транспортировки зелёного водорода» из Финляндии в ФРГ.
Кроме того, в материале утверждается, что Гренелл вёл переговоры о договорённости, в рамках которой инвесторы из Соединённых Штатов смогут «выступить посредниками» в поставках газа РФ.
Напомним, по информации британской газеты Financial Times, Соединённые Штаты и РФ работают над планом перезапуска СП-2.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что у него нет сведений о переговорах по «Северному потоку».