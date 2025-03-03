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Bild: Дональд Трамп тайно работает над возвращением «Северного потока»

Спецпосланник Трампа Ричард Гренелл неоднократно приезжал в Швейцарию.

Источник: Аргументы и факты

Американский лидер Дональд Трамп в тайне работает возобновлением работы российского трубопровода «Северный поток», пишет Bild.

По данным немецкого издания спецпосланник Трампа Ричард Гренелл неоднократно приезжал в Швейцарию для обсуждения данного вопроса.

«Посланник по особым поручениям несколько раз неофициально ездил в Швейцарию, чтобы обсудить сделку», — говорится в публикации.

Помимо возможного восстановления газопровода, в ходе переговоров обсуждалась его адаптация для «транспортировки зелёного водорода» из Финляндии в ФРГ.

Кроме того, в материале утверждается, что Гренелл вёл переговоры о договорённости, в рамках которой инвесторы из Соединённых Штатов смогут «выступить посредниками» в поставках газа РФ.

Напомним, по информации британской газеты Financial Times, Соединённые Штаты и РФ работают над планом перезапуска СП-2.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что у него нет сведений о переговорах по «Северному потоку».