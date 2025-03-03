Источник АиФ: Toyota оказалась мудрее европейских автопроизводителей

Японские и корейские автопроизводители оказались мудрее своих европейских конкурентов. Так для aif.ru источник из сферы автобизнеса прокомментировал закрытые переговоры представителей Toyota с бывшими российскими дилерами в Дубае, где обсуждался возможный возврат бренда на рынок РФ. Данную информацию опубликовали ряд СМИ.
«Скажем, те же Volkswagen, Mercedes уходили из России по-хамски, жестко, тогда как корейские и японские автопроизводители уходили… Да они, по сути, и не ушли: представительства работают, гарантийные обязательства исполнялись, запчасти под гарантийные ремонты поставлялись, отношения с дилерами поддерживались. Корейцы и японцы оказались мудрее европейцев. Восточная мудрость», — отметил собеседник издания.
Как сообщалось, источник из сферы автобизнеса в беседе с aif.ru констатировал, что тема возвращения в Россию для Toyota довольно болезненная, но японская компания мечтает вернуться на российский рынок и для этого делает определенные шаги.
Также эксперт ранее отметил, что Toyota понадобится от четырех до двенадцати месяцев для того, чтобы вернуться в Россию, при этом уточнив, что здесь все очень сильно зависит от политической составляющей. «И “корейцы”, и “японцы” очень надеются, что России и США в итоге удастся нормализовать отношения», — говорил собеседник издания.