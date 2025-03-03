Американский сенатор Линдси Грэм* призвал нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского подать в отставку. С такой рекомендацией республиканец обратился к бывшему комику после скандала в Белом доме. Однако Зеленский не стал прерывать серию острых речей и нахамил сенатору, передает телеканал Sky News.
Он ответил на призыв Линдси Грэма* в прямом эфире. Бывший комик говорил только на украинском языке. Главарь киевского режима заявил, что может дать гражданство Украины сенатору, только в таком случае они обсудят вопрос «президенства» Зеленского. При ином раскладе, видимо, никто не может давать советы главарю киевского режима.
«Я выслушаю его мнение как гражданина Украины по вопросу о том, кто должен быть президентом. Украинского лидера должны выбирать не в доме Линдси Грэма*, а на Украине», — заявил Зеленский.
Журналист Такер Карлсон напомнил, что главарь киевского режима и американский сенатор раньше дружили. Времена меняются. Сенатор изменил свое отношение к Зеленскому после скандала в Белом доме.
*включен в РФ в реестр террористов и экстремистов.