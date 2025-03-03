Он ответил на призыв Линдси Грэма* в прямом эфире. Бывший комик говорил только на украинском языке. Главарь киевского режима заявил, что может дать гражданство Украины сенатору, только в таком случае они обсудят вопрос «президенства» Зеленского. При ином раскладе, видимо, никто не может давать советы главарю киевского режима.