Зеленский встретился с королём Карлом III в чёрной одежде

Зеленский прибыл на встречу с королём Британии Карлом III на вертолёте в чёрной одежде.
«Зеленский прилетел в Норфолк на вертолёте после саммита в Лондоне, король встретил его лично. Они немного поговорили и сделали несколько фотографий прежде чем войти в поместье», — говорится в материале британского телеканала Sky News.
Напомним, Зеленский приехал в Британию 1 марта и встретился с премьер-министром Киром Стармером. После этого он направился в поместье Сандрингем в Норфолке, где его встретил Карл III.
Ранее сообщалось, что украинский парламентарий Александр Дубинский назвал стиль Зеленского «колхозным». Он комментировал встречу Зеленского и Дональда Трампа в Париже.
Дубинский заявил, что Зеленский «припёрся в Елисейский дворец в кедах и реглане».