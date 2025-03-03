Умер Бувайсар Сайтиев, трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе

Олимпийский чемпион по вольной борьбе Бувайсар Сайтиев скончался на 50 году жизни. Он умер по причине остановки сердца. Такое заявление сделал исполнительный директор Федерации вольной борьбы в Дагестане Махмуд Магомедов, передает ТАСС.
Накануне случившегося спортсмен почувствовал себя плохо и вызвал скорую. Его госпитализировали с подозрением на обычное отравление. Врачи нашли спортсмена во дворе его дома. Все время до смерти Бувайсар Сайтиев находился в одной из больниц Москвы.
Слова соболезнования выразил вице-президент Федерации спортивной борьбы РФ Вартерес Самургашев. Он отметил, что Бувайсар Сайтиев был примером для многих. По его словам, на спортсмена равняется и молодежь, и старшее поколение. Случившееся стало трагедией для всех.
«Сайтиев — человек, который продвинул наш вид спорта на мировой уровень. Человек, который внес вклад в развитие нашего вида спорта. Это уникальный спортсмен и семьянин», — пояснил Вартерес Самургашев.
Он добавил, что спортсмен был также многодетным отцом, не только выдающимся борцом. Сайтиев показывал на своем примере, какая должна быть образцовая российская семья. Он учил, как нужно трудиться, чтобы достигать целей, в том числе в спортивной карьере.
Сайтиев вырос в многодетной семье. Он родился в Хасавюрте в Республике Дагестан. В семье Сайтиева было шестеро детей. Его родители много работали. Когда спортсмену исполнилось 13 лет, в автокатастрофе погиб его отец. Семейством занималась мама. Дети постоянно тренировались и старались помогать по хозяйству.
Вице-президент федерации спортивной борьбы Махаммад-Эмин Кантаев также выразил соболезнования по случаю кончины известного тренера. По его словам, жизнь Сайтиева была очень насыщенной. Он был примером для мальчиков, которые вдохновлялись боями спортсмена и мечтали повторить его спортивный путь. Кантаев назвал Сайтиева своим братом и другом. Благодаря титулованному спортсмену он стал тем, кем сейчас является. Кантаев также отметил, что ему будет не хватать тренера.