Умер Бувайсар Сайтиев, трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе

Вице-президент федерации спортивной борьбы Махаммад-Эмин Кантаев также выразил соболезнования по случаю кончины известного тренера. По его словам, жизнь Сайтиева была очень насыщенной. Он был примером для мальчиков, которые вдохновлялись боями спортсмена и мечтали повторить его спортивный путь. Кантаев назвал Сайтиева своим братом и другом. Благодаря титулованному спортсмену он стал тем, кем сейчас является. Кантаев также отметил, что ему будет не хватать тренера.