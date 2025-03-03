Юра Борисов не получил «Оскар» в номинации «Лучшая мужская роль второго плана»

Российский актер Юра Борисов не получил премию «Оскар» в номинации «Лучшая роль второго плана» за фильм «Анора», в котором он сыграл русского парня по имени Игорь. В номинации победил Киран Калкин за работу в фильме «Настоящая боль». Нужно отметить, что эксперты с самого начала пророчили этой картине успех на премии, у фильма всегда были неплохие шансы взять несколько статуэток.
Юра Борисов — это первый российский актер, который удостоился номинации «Лучший актер второго плана». Он один из самых популярных актеров в России. Дебют в кино у Борисова состоялся в 2011 году, когда ему исполнилось 18 лет. Он исполнил небольшую роль в картине Андрея Звягинцева «Елена». Широкую известность Юра получил в 2019 году после съемок в фильме «Т-34» и «Хрусталь». Еще одной яркой ролью у Борисова считается работа в сериале о 90-х «Мир, дружба, жвачка». Также многие критики положительно высказываются о фильме «Кентавр», в котором Борисов виртуозно исполнил главную роль.
Напомним, сайт KP.RU продолжает вести трансляцию 97-й премии «Оскар». Подробности вы можете узнать по этой ссылке.