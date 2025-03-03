Юра Борисов не получил «Оскар» в номинации «Лучшая мужская роль второго плана»

Юра Борисов — это первый российский актер, который удостоился номинации «Лучший актер второго плана». Он один из самых популярных актеров в России. Дебют в кино у Борисова состоялся в 2011 году, когда ему исполнилось 18 лет. Он исполнил небольшую роль в картине Андрея Звягинцева «Елена». Широкую известность Юра получил в 2019 году после съемок в фильме «Т-34» и «Хрусталь». Еще одной яркой ролью у Борисова считается работа в сериале о 90-х «Мир, дружба, жвачка». Также многие критики положительно высказываются о фильме «Кентавр», в котором Борисов виртуозно исполнил главную роль.