Мясо и «молочка» подорожали в Иркутской области

Мясная и молочная продукция подорожали в Иркутской области. По данным Иркутского отделения Банка России, на январь, годовой уровень инфляции на продовольственные товары остался практически неизменным, достигнув отметки в 10%. Подорожание продуктов связано с увеличением затрат у производителей и поставщиков, которые активно компенсируют свои расходы за счет повышения розничных цен.
— У производителей мясной и молочной продукции выросли расходы на обслуживание импортного оборудования, упаковку, логистику и оплату труда. В итоге ускорился годовой рост цен на говядину, свинину, мясные полуфабрикаты, молоко, сметану и сыр, — прокомментировал управляющий отделением Игорь Коржук.
В первый месяц 2025 года на рынке отразился маленький объем вылова рыбы по всей России. Товара на прилавках стало меньше, а расходы на ее добычу и доставку выросли. Что касается общепита, то там цены подскочили из-за повышения закупочных цен и зарплат работников. Если смотреть целиком, то годовая инфляция в регионе ускорилась до 9,5%.
В России наблюдается ускоренный рост цен, обусловленный дисбалансом между спросом и предложением. В ответ на эту ситуацию Банк России сохраняет высокие ключевые ставки, что является одним из инструментов сдерживания инфляции. Такая политика направлена на постепенное снижение темпов роста цен и достижение целевого уровня инфляции в 4% к 2026 году.