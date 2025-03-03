Мясо и «молочка» подорожали в Иркутской области

В первый месяц 2025 года на рынке отразился маленький объем вылова рыбы по всей России. Товара на прилавках стало меньше, а расходы на ее добычу и доставку выросли. Что касается общепита, то там цены подскочили из-за повышения закупочных цен и зарплат работников. Если смотреть целиком, то годовая инфляция в регионе ускорилась до 9,5%.