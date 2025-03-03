Веселье или скорбь? Скандал из-за празднования Масленицы произошел в Дальнереченске

В Дальнереченске произошел скандал из-за празднования Масленицы. Веселье развернулось у мемориала героям Даманских событий и совпало с датой скорби, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Telegram-канал (18+) Максима Чихунова.
Накал страстей из-за проведения праздника «Масленицы» у мемориала героям Даманского конфликта не сбавляет обороты. Веселый праздник совпал с датой скорби. Площадкой для веселья стала площадь, где и находится мемориал героям. Получилось, что пришедшие скорбеть и отдавать дань уважения ветеранам и погибшим участникам страшных событий были вынуждены терпеть песни, танцы и задорный смех отдыхающих.
Стоит сказать, что местные жители предлагали администрации Дальнереченска перенести празднование Масленицы на субботу. Но мэрия не сочла это необходимым. К слову, сами участники событий на острове Даманском совсем не против случившегося совмещения. Они считают, что в праздновании 2 марта Масленицы, как православного праздника, нет ничего страшного.
«Люди говорят, что нельзя совмещать Масленицу с поминальным днем. Но я считаю, что это неправильно. Нельзя отменять нашу память, но и праздники тоже нельзя. Все это абсолютно нормально, это все — жизнь», — поделился участник Даманских событий Николай Коптев.
Напомним, в ночь с 1 на 2 марта 1969 г. около 77 китайских военнослужащих в зимнем камуфляже, вооружённых карабинами СКС и автоматами Калашникова, переправились на о. Даманский р. Уссури и залегли на западном берегу острова. В бою 2 марта погиб 31 советский пограничник и 14 получили ранения. Потери китайской стороны (по оценке комиссии КГБ СССР) составили 39 человек.