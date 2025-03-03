Веселье или скорбь? Скандал из-за празднования Масленицы произошел в Дальнереченске

Стоит сказать, что местные жители предлагали администрации Дальнереченска перенести празднование Масленицы на субботу. Но мэрия не сочла это необходимым. К слову, сами участники событий на острове Даманском совсем не против случившегося совмещения. Они считают, что в праздновании 2 марта Масленицы, как православного праздника, нет ничего страшного.