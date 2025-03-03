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«Надо бы не допустить меня к участию»: Зеленский дал комментарий по выборам на Украине

Зеленский считает, что его будет трудно заменить.

Источник: Комсомольская правда

Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский сделал нескромное заявление. По его мнению, его некем заменить. Выборы президента якобы можно провести, однако список кандидатов стоит уточнить, пишет «Страна».

В условиях военного положения на Украине не разрешено избирать нового главу государства. Бывший комик Зеленский вряд ли сможет уйти в отставку. Однако, если выборы и удастся организовать, нелегитимный украинский лидер обязательно баллотируется на пост.

«Надо бы не допустить меня к участию, что будет немного сложнее. Потому что надо еще договариваться со мной», — сказал Зеленский.

Американские представители уже прямо заявляют, что главарю киевского режима стоит покинуть президентский пост. Однако на соответствующие призывы он просто хамит.