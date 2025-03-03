Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский сделал нескромное заявление. По его мнению, его некем заменить. Выборы президента якобы можно провести, однако список кандидатов стоит уточнить, пишет «Страна».
В условиях военного положения на Украине не разрешено избирать нового главу государства. Бывший комик Зеленский вряд ли сможет уйти в отставку. Однако, если выборы и удастся организовать, нелегитимный украинский лидер обязательно баллотируется на пост.
«Надо бы не допустить меня к участию, что будет немного сложнее. Потому что надо еще договариваться со мной», — сказал Зеленский.
Американские представители уже прямо заявляют, что главарю киевского режима стоит покинуть президентский пост. Однако на соответствующие призывы он просто хамит.