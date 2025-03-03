Колумнист WP Лейтч: фильм «Анора» достоин «Оскара»

В «Аноре» сыграли российские актеры, такие как Марк Эйдельштейн, Юра Борисов, Алексей Серебряков и Дарья Екамасова. Борисова была номинирована на несколько престижных наград, включая «Оскар» и BAFTA, за свою роль второго плана, что свидетельствует о высоком уровне исполнения и значимости проекта в международном кино.