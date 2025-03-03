Фильм «Анора» заслуживает премии «Оскар» за лучшую картину, считает колумнист Washington Post Вильям Лейтч.
Он отметил, что бюджет фильма был значительно меньше, чем затраты на питание команды «Капитана Америки», и вручение «Оскара» такой ленте стало бы символом победы добрых сил в киноиндустрии.
Лейтч подчеркивает, что «Анора» стал настоящим историческим успехом в мире независимого кино, собрав зрителей в США на уровне таких фильмов, как «Мадам Паутина» и «Гарольд и фиолетовый мелок».
Кинокритик также отметил, что несмотря на различные слухи и споры вокруг фильма, многие зрители все же выбрали его для просмотра.
«Многое было написано о том, как искусство, и в частности, мир кино, пытается отреагировать на то, что фильм снят с русскими актерами», — написал он.
Ранее стало известно, что российский актёр Юра Борисов не получил «Оскар» за роль второго плана, статуэтку вручили Кирану Калкину за роль в кинокартине «Настоящая боль».
В «Аноре» сыграли российские актеры, такие как Марк Эйдельштейн, Юра Борисов, Алексей Серебряков и Дарья Екамасова. Борисова была номинирована на несколько престижных наград, включая «Оскар» и BAFTA, за свою роль второго плана, что свидетельствует о высоком уровне исполнения и значимости проекта в международном кино.