Мороз, туман и сильный ветер: погода в городах Казахстана на 3 марта

Астана — температура ночью −16…-18 градусов, температура днем −1…-3 градуса, скорость ветра 3−8 метров в секунду.
Алматы — температура ночью −2…-4 градусов, температура днем +2…+4 градуса, скорость ветра 3−8 метров в секунду.
Шымкент — температура ночью −4…-6 градусов, температура днем −1…+1 градус, скорость ветра 8−13, порывы 15−20 метров в секунду.
Актау — температура ночью −8…-10 градусов, температура днем 0…-2 градуса, скорость ветра 9−14 метров в секунду.
Актобе — температура ночью −15…-17 градусов, температура днем −8…-10 градусов, скорость ветра 7−12 метров в секунду.
Атырау — температура ночью −13…-15 градусов, температура днем −4…-6 градусов, скорость ветра 3−8 метров в секунду.
Жезказган — температура ночью −5…-7 градусов, температура днем −5…-7 градусов, скорость ветра 9−14 метров в секунду.
Караганда — температура ночью −13…-15 градусов, температура днем −1…-3 градуса, скорость ветра 6−11 метров в секунду.
Кокшетау — температура ночью −16…-18 градусов, температура днем −2…-4 градуса, скорость ветра 3−8 метров в секунду.
Конаев — температура ночью −3…-5 градусов, температура днем +3…+5 градусов, скорость ветра 9−14, днем порывы 15−20 метров в секунду.
Костанай — температура ночью −13…-15 градусов, температура днем −4…-6 градусов, скорость ветра 3−8 метров в секунду.
Кызылорда — температура ночью −8…-10 градусов, температура днем 0…-2 градусов, скорость ветра 9−14, днем порывы 15−20 метров в секунду.
Павлодар — температура ночью −17…-19 градусов, температура днем −5…-7 градусов, скорость ветра 7−12 метров в секунду.
Петропавловск — температура ночью −20…-22 градуса, температура днем −5…-7 градусов, скорость ветра ночью 5−10, днем 9−14 метров в секунду.
Семей — температура ночью −19…-21 градус, температура днем −5…-7 градусов, скорость ветра 1−6 метров в секунду.
Талдыкорган — температура ночью −5…-7 градусов, температура днем −1…+1 градус, скорость ветра 5−10, днем порывы 15−20 метров в секунду.
Тараз — температура ночью −3…-5 градусов, температура днем 0…-2 градуса, скорость ветра 9−14, порывы 15−20, утром и днем временами 23 метра в секунду.
Туркестан — температура ночью −4…-6 градусов, температура днем −1…+1 градус, скорость ветра 8−13, порывы 15−20 метров в секунду.
Уральск — температура ночью −18…-20 градусов, температура днем −3…-5 градусов, скорость ветра 7−12 метров в секунду.
Усть-Каменогорск — температура ночью −20…-22 градуса, температура днем −5…-7 градусов, скорость ветра 0−5 метров в секунду.