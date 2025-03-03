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Мороз, туман и сильный ветер: погода в городах Казахстана на 3 марта

О погоде в городах Казахстана на понедельник, 3 марта, рассказали в Казгидромете, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Сейчас в Ричмонде: -2° 2 м/с 63% 763 мм рт. ст. +2°
Источник: Tengrinews

Астана — температура ночью −16…-18 градусов, температура днем −1…-3 градуса, скорость ветра 3−8 метров в секунду.

Алматы — температура ночью −2…-4 градусов, температура днем +2…+4 градуса, скорость ветра 3−8 метров в секунду.

Шымкент — температура ночью −4…-6 градусов, температура днем −1…+1 градус, скорость ветра 8−13, порывы 15−20 метров в секунду.

Актау — температура ночью −8…-10 градусов, температура днем 0…-2 градуса, скорость ветра 9−14 метров в секунду.

Актобе — температура ночью −15…-17 градусов, температура днем −8…-10 градусов, скорость ветра 7−12 метров в секунду.

Атырау — температура ночью −13…-15 градусов, температура днем −4…-6 градусов, скорость ветра 3−8 метров в секунду.

Жезказган — температура ночью −5…-7 градусов, температура днем −5…-7 градусов, скорость ветра 9−14 метров в секунду.

Караганда — температура ночью −13…-15 градусов, температура днем −1…-3 градуса, скорость ветра 6−11 метров в секунду.

Кокшетау — температура ночью −16…-18 градусов, температура днем −2…-4 градуса, скорость ветра 3−8 метров в секунду.

Конаев — температура ночью −3…-5 градусов, температура днем +3…+5 градусов, скорость ветра 9−14, днем порывы 15−20 метров в секунду.

Костанай — температура ночью −13…-15 градусов, температура днем −4…-6 градусов, скорость ветра 3−8 метров в секунду.

Кызылорда — температура ночью −8…-10 градусов, температура днем 0…-2 градусов, скорость ветра 9−14, днем порывы 15−20 метров в секунду.

Павлодар — температура ночью −17…-19 градусов, температура днем −5…-7 градусов, скорость ветра 7−12 метров в секунду.

Петропавловск — температура ночью −20…-22 градуса, температура днем −5…-7 градусов, скорость ветра ночью 5−10, днем 9−14 метров в секунду.

Семей — температура ночью −19…-21 градус, температура днем −5…-7 градусов, скорость ветра 1−6 метров в секунду.

Талдыкорган — температура ночью −5…-7 градусов, температура днем −1…+1 градус, скорость ветра 5−10, днем порывы 15−20 метров в секунду.

Тараз — температура ночью −3…-5 градусов, температура днем 0…-2 градуса, скорость ветра 9−14, порывы 15−20, утром и днем временами 23 метра в секунду.

Туркестан — температура ночью −4…-6 градусов, температура днем −1…+1 градус, скорость ветра 8−13, порывы 15−20 метров в секунду.

Уральск — температура ночью −18…-20 градусов, температура днем −3…-5 градусов, скорость ветра 7−12 метров в секунду.

Усть-Каменогорск — температура ночью −20…-22 градуса, температура днем −5…-7 градусов, скорость ветра 0−5 метров в секунду.