Священник дал совет на время Великого поста

«В этой градации еды нет логики с точки зрения биологии или духовной жизни, это просто традиция, пришедшая в нашу Церковь из средиземноморья, Малой Азии, где морские гады — самая простая еда, почти фастфуд, а не деликатес, как у нас в средней полосе России. Но если традиция есть, ей надо следовать. Однако стоит избежать формализма, профанации поста, когда он сводится к тому, что обычное молоко в латте вы просто заменили на кокосовое, а условно куриную грудку — на лобстеров. Тогда пост превратится в пир и поедание дорогостоящих деликатесов, потеряет свой смысл. Хотя это, конечно, не значит, что, например, в выходной день вовсе нельзя приготовить себе что-то вкусное», — пояснил Первозванский.