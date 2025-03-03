Священник дал совет на время Великого поста

Великий пост в 2025 году идет с 3 марта по 19 апреля — если считать вместе со Страстной неделей. В этот период, как говорят священники, мирянам, если позволяет здоровье, стоит отказаться от продуктов животного происхождения: мяса, яиц, всего молочного, а также — за исключением некоторых дней — рыбы и алкоголя. Пост — время покаяния, исправления, духовной подготовки к празднику Воскресения Христова, который встретят 20 апреля. Во время поста в храмах читают особые молитвы, реже совершается литургия, меняется облачение духовенства. В первые четыре дня Великого поста вечерами в храмах проводят особые богослужения — великое повечерие, на нем читают покаянный канон Андрея Критского — каждый день по четверти. Обычно эти службы совершаются только при свете свечей и лампад, звучит покаянный напев.
«Пост — время покаяния и борьбы с грехами, которое мы должны посвятить Господу. Ведь даже если мы еженедельно ходим в храм, наша жизнь так или иначе крутится у земного — семьи, работы, образования, спорта. В пост центр тяжести наших интересов должен переместиться в сторону Бога — увеличивается продолжительность богослужений, мы чаще ходим в храм, чаще приступаем к исповеди, причастию. Тем, кто не ходят на исповедь, в храм, не молится каждый день — лучше начать делать это делать во время поста. Сейчас важно увидеть себя: осознать свои грехи, раскаяться в них и постараться от них избавиться, измениться, самосовершенствоваться ради Бога», — сказал отец Максим Первозванский.
Другая важная сторона поста — совершение добрых дел, поэтому он посоветовал готовить еду проще, дешевле и быстрее. «Древняя формула святого Иоанна Златоуста по поводу еды в пост звучит примерно так: еда должна стать более дешевой, чтобы освободившиеся деньги потратить на добрые дала, и более быстрой в приготовлении, чтобы освободившееся время потратить на молитву и добрые дела. Это и можно посоветовать верующим — освободить ресурсы и потратить не на улучшение своей жизни, но жизни других людей, сделать это ради Бога», — советует священник.
К сожалению, отметил он, зачастую увлечение постной кухней и всевозможными рецептами приводят к обратному эффекту — «блюда становятся более сложными в приготовлении и требующими больше времени, а продукты выбираются подороже». Священник напомнил, что в Великий пост нельзя есть мясо, яйца, молочные продуты, а также почти во все дни рыбу, но можно морепродукты, и тут могут быть вопросы.
«В этой градации еды нет логики с точки зрения биологии или духовной жизни, это просто традиция, пришедшая в нашу Церковь из средиземноморья, Малой Азии, где морские гады — самая простая еда, почти фастфуд, а не деликатес, как у нас в средней полосе России. Но если традиция есть, ей надо следовать. Однако стоит избежать формализма, профанации поста, когда он сводится к тому, что обычное молоко в латте вы просто заменили на кокосовое, а условно куриную грудку — на лобстеров. Тогда пост превратится в пир и поедание дорогостоящих деликатесов, потеряет свой смысл. Хотя это, конечно, не значит, что, например, в выходной день вовсе нельзя приготовить себе что-то вкусное», — пояснил Первозванский.
Ранее отец Максим рассказывал РИА Новости, что главная цель Великого поста — подготовиться к празднику Воскресения Христова. По его словам, важно осознать себя изгнанными из рая в результате греховной жизни, постараться исправиться и встретить Пасху как событие своей жизни — личное спасение и открытие возможности вернуться в рай.