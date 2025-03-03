В Охотском море увеличат вылов деликатесного моллюска

Напомним, что в Хабаровском крае также увеличена квота на вылов корюшки, кроме того, состояние промыслового запаса минтая было оценено учеными как стабильное и на высоком уровне. В 2025 году общий допустимый улов в северной части Охотского моря увеличен и установлен на уровне около 1,2 млн тонн.