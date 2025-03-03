В Охотском море увеличат вылов деликатесного моллюска

В 2024 году ученые из «ВНИРО», находящегося в ведении Росрыболовства, провели исследования в Северо-Охотоморской зоне промысла (побережье Хабаровского края и Магаданской области), одном из самых продуктивных районов для добычи трубачей на Дальнем Востоке России. Собранные данные будут использованы для разработки рекомендаций по устойчивому использованию запасов этих моллюсков и увеличению промысла, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Мясо трубача ценится как деликатесный диетический продукт благодаря своим вкусовым качествам и низкой калорийности. Оно богато витаминами, магнием, кальцием, фосфором и железом, полезными для здоровья.
Исследователи обнаружили плотные скопления брюхоногих моллюсков. Результаты работы были представлены заместителем директора «ВНИРО» и руководителем Тихоокеанского филиала Алексеем Байталюком.
Напомним, что в Хабаровском крае также увеличена квота на вылов корюшки, кроме того, состояние промыслового запаса минтая было оценено учеными как стабильное и на высоком уровне. В 2025 году общий допустимый улов в северной части Охотского моря увеличен и установлен на уровне около 1,2 млн тонн.