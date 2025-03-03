В Омске мигрантам запретили работать в ключевых сферах

С 1 марта в Омской области вступил в силу запрет на трудоустройство иностранных граждан в ряде важных отраслей. Виталий Хоценко своим указом сократил число сфер и услуг, в которых могут трудиться рабочие из-за рубежа. Изменения уже начали действовать.