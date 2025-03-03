В Омске мигрантам запретили работать в ключевых сферах

С 1 марта в Омской области вступил в силу запрет на трудоустройство иностранных граждан в ряде важных отраслей. Виталий Хоценко своим указом сократил число сфер и услуг, в которых могут трудиться рабочие из-за рубежа. Изменения уже начали действовать.
Согласно указу губернатора, подписанному осенью 2024 года, мигранты больше не смогут работать в пассажирских перевозках, образовании, здравоохранении, торговле, фармацевтике, охотничьем хозяйстве и сфере социальных услуг. Руководителям предприятий необходимо привести в соответствие с новыми ограничениями свой список сотрудников.
Запрет, опубликованный на региональном портале правовой информации, аналогичен мерам, уже принятым в других субъектах РФ, таких как Калужская и Иркутская области, а также Хабаровский край.
Ранее мы писали, что Виталий Хоценко назначил нового полпреда в девяти районах Омской области.