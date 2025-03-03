Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске мигрантам запретили работать в ключевых сферах

Изменения вступили в силу с 1 марта 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

С 1 марта в Омской области вступил в силу запрет на трудоустройство иностранных граждан в ряде важных отраслей. Виталий Хоценко своим указом сократил число сфер и услуг, в которых могут трудиться рабочие из-за рубежа. Изменения уже начали действовать.

Согласно указу губернатора, подписанному осенью 2024 года, мигранты больше не смогут работать в пассажирских перевозках, образовании, здравоохранении, торговле, фармацевтике, охотничьем хозяйстве и сфере социальных услуг. Руководителям предприятий необходимо привести в соответствие с новыми ограничениями свой список сотрудников.

Запрет, опубликованный на региональном портале правовой информации, аналогичен мерам, уже принятым в других субъектах РФ, таких как Калужская и Иркутская области, а также Хабаровский край.

Ранее мы писали, что Виталий Хоценко назначил нового полпреда в девяти районах Омской области.