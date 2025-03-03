В Хабаровске пассажирка автобуса отсудила 300 тысяч у перевозчика

Изначально прокурор, действуя в интересах гражданки Н., подал иск о взыскании 500 000 рублей с перевозчика. Водитель автобуса начал движение, не убедившись в безопасности пассажиров, из-за чего женщина, передвигавшаяся по салону с тростью, не успела сесть и упала. Травмы оказались серьезными, а восстановление здоровья заняло длительное время.