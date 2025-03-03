В Хабаровске пассажирка автобуса отсудила 300 тысяч у перевозчика

В Хабаровске судебная коллегия отклонила апелляционную жалобу транспортной компании и оставила без изменений сумму компенсации морального вреда в 300 000 рублей, присужденную пассажирке, получившей тяжелую травму в автобусе, сообщает телеграм-канал «Суды Хабаровского края».
Изначально прокурор, действуя в интересах гражданки Н., подал иск о взыскании 500 000 рублей с перевозчика. Водитель автобуса начал движение, не убедившись в безопасности пассажиров, из-за чего женщина, передвигавшаяся по салону с тростью, не успела сесть и упала. Травмы оказались серьезными, а восстановление здоровья заняло длительное время.
Районный суд частично удовлетворил иск, обязав перевозчика выплатить 300 000 рублей. Однако компания попыталась оспорить размер компенсации, заявив, что он слишком велик. Судебная коллегия не поддержала эти доводы, указав, что сумма определена с учетом всех обстоятельств: тяжести травм, возраста пострадавшей и ее моральных страданий.
Решение вступило в силу, и теперь перевозчик обязан выплатить пассажирке назначенную компенсацию.