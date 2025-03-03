Турция надеется, что переговоры России и США принесут конкретные результаты

Турецкие власти рассчитывают, что переговоры России и Соединенных Штатов о восстановлении отношений принесут конкретные результаты. Об этом заявил высокопоставленный дипломатический источник в Анкаре в интервью РИА Новости.
«Конечно, мы рассчитываем, что они [переговоры] будут интенсивными и принесут конкретные результаты, которые благоприятно скажутся на глобальной безопасности», — пояснил собеседник агентства.
27 февраля в Стамбуле прошел новый раунд диалога между дипломатами из России и США. Переговоры прошли в закрытом формате и длились 6,5 часов.
В городе Эр-Рияда в Саудовской Аравии 18 февраля состоялись переговоры между российской и американской сторонами. В отличие от турецких, эти переговоры были открытыми, и уже через 4,5 часа делегации вышли к журналистам для обсуждения итогов переговоров.