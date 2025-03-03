Турция надеется, что переговоры России и США принесут конкретные результаты

В городе Эр-Рияда в Саудовской Аравии 18 февраля состоялись переговоры между российской и американской сторонами. В отличие от турецких, эти переговоры были открытыми, и уже через 4,5 часа делегации вышли к журналистам для обсуждения итогов переговоров.