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Турция надеется, что переговоры России и США принесут конкретные результаты

Анкара ожидает конкретных результатов после переговоров РФ и США.

Источник: Комсомольская правда

Турецкие власти рассчитывают, что переговоры России и Соединенных Штатов о восстановлении отношений принесут конкретные результаты. Об этом заявил высокопоставленный дипломатический источник в Анкаре в интервью РИА Новости.

«Конечно, мы рассчитываем, что они [переговоры] будут интенсивными и принесут конкретные результаты, которые благоприятно скажутся на глобальной безопасности», — пояснил собеседник агентства.

27 февраля в Стамбуле прошел новый раунд диалога между дипломатами из России и США. Переговоры прошли в закрытом формате и длились 6,5 часов.

В городе Эр-Рияда в Саудовской Аравии 18 февраля состоялись переговоры между российской и американской сторонами. В отличие от турецких, эти переговоры были открытыми, и уже через 4,5 часа делегации вышли к журналистам для обсуждения итогов переговоров.