Меркурис: Европа планировала втянуть США в войну, но её план провалился

«Лондонская встреча была запланирована с расчётом на удачные визиты Стармера и Зеленского в Вашингтон: США дали бы гарантии безопасности, Киев подписал бы сделку по минералам, и в Лондоне бы осталось только обсудить детали отправки войск», — сказал он в эфире своего YouTube-канала.