«СКА-Хабаровск» в гостях с минимальным счётом переиграл «Нефтехимик»

Сдержать контратаки хозяев в оставшееся время дальневосточникам удалось, и из Нижнекамска они увозят заслуженные три очка. «СКА-Хабаровск» улучшил положение в турнире, поднявшись после этой игры на шестую строчку таблицы с 32 очками. Добираться до заветной четвёрки сильнейших хабаровчанам придётся с боями: у ближайших соперников «Урала» и «Сочи» по 37 баллов и не самые опасные соперники «Ротор» и «Сокол» в предстоящих матчах 22-го тура соревнований. Армейцы отправляются в Ярославль к «Шиннику» (14-я строчка и 22 очка), игра назначена на 9 марта.