«СКА-Хабаровск» в гостях с минимальным счётом переиграл «Нефтехимик»

ФК «СКА-Хабаровск» весеннюю часть МЕЛБЕТ-Первенства Первой лиги сезона 2024/25 начал в Нижнекамске, где в ночь на 3 марта (по хабаровскому времени) заработал заслуженные три очка. В матче с «Нефтехимиком» единственный гол забил Рамазан Гаджимурадов, и красно-синим этого хватило для победы, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Доволен качеством игры и запредельной самоотдачей игроков, — сказал после окончания матча главный тренер ФК «СКА-Хабаровск» Алексей Поддубский. — Возможно, мы сегодня больше хотели выиграть, и парни этого добились.
Стоит отметить, что моментов хватало как у хозяев, так и у гостей. Открыть счёт в игре Рамазан Гаджимурадов мог ещё на 16-й минуте, но его кручёный мяч прилетел в дальнюю штангу. Стоит отметить и прорыв в штрафную и удар защитника армейцев Егора Носкова, который парировал голкипер хозяев.
— Подопечные Алексея Поддубского под занавес матча, как мы видели это не раз на прошедших сборах, стали всё опаснее и опаснее атаковать, — отметили в пресс-службе «СКА-Хабаровска». — Автором победного мяча стал тот, кто мог всё решить ещё в первом тайме — на 87-й минуте Рамазан Гаджимурадов буквально «запихнул» мяч в ворота, пробив пяткой в падении. 1:0!
Сдержать контратаки хозяев в оставшееся время дальневосточникам удалось, и из Нижнекамска они увозят заслуженные три очка. «СКА-Хабаровск» улучшил положение в турнире, поднявшись после этой игры на шестую строчку таблицы с 32 очками. Добираться до заветной четвёрки сильнейших хабаровчанам придётся с боями: у ближайших соперников «Урала» и «Сочи» по 37 баллов и не самые опасные соперники «Ротор» и «Сокол» в предстоящих матчах 22-го тура соревнований. Армейцы отправляются в Ярославль к «Шиннику» (14-я строчка и 22 очка), игра назначена на 9 марта.
Напомним, первая домашняя игра ФК «СКА-Хабаровск» в весенней части турнира пройдёт 16 марта, соперником красно-синих станет «Сочи». С клубом из курортного города армейцы в сезоне 2024/25 уже встречались и вернулись с черноморского побережья с победой 1:2, голы в этом матче забили Георгий Гонгадзе и Камран Алиев, а за «Сочи» — бывший армеец Кожемякин, лучший бомбардир дальневосточников в прошлом сезоне.